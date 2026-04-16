الأهلي يستعيد”ديميرال” قبل ربع نهائي “نخبة آسيا”

البلاد (جدة)

تلقى فريق الأهلي دفعة معنوية وفنية كبيرة، بعدما استعاد خدمات مدافعه التركي ميريح ديميرال، الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل المواجهة المرتقبة أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من الخميس إلى السبت، حيث تستضيف مدينة جدة المواجهات على ملعبَيْ مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، في أجواء تنافسية قوية لحسم بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد بلغ هذا الدور بشق الأنفس، بعد مواجهة قوية أمام الدحيل القطري في دور الـ16، احتاج خلالها إلى شوطين إضافيين لحسم التأهل، بفضل ركلة حرة رائعة نفذها الجزائري رياض محرز، منحت “الراقي” فوزًا ثمينًا بنتيجة 1-0.

ورغم الانتصار، أظهرت المباراة بعض التحديات التي واجهها الفريق، خاصة في ظل الفرص الخطيرة التي أتيحت للدحيل، ما يعكس حاجة الأهلي إلى رفع مستوى الأداء في المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض اختبار قوي يوم الجمعة، عندما يلاقي فريق جوهور دار التعظيم، الذي يشارك في هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدم مستويات لافتة ونجح في تجاوز عدة منافسين بارزين في منطقة الشرق.

ويدخل الفريق الماليزي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مغامرته التاريخية، في حين يسعى الأهلي، حامل اللقب، إلى تأكيد تفوقه ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه القاري.