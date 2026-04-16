أمانة جدة تطلق مبادرة لتطوير منظومة عربات الطعام ودعم الإبداع البلدي

البلاد (جدة)
أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة عربات الطعام المتنقلة، من خلال تبنّي أساليب حديثة تعزز الإبداع وتمكّن أفراد المجتمع من تقديم حلول إبداعية، تسهم في تحسين الخدمات والمشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.
وتعتمد المبادرة على استطلاعات تفاعلية تجمع آراء أصحاب العربات المتنقلة وسكان الأحياء والعملاء والموردين، واستطلاع تطلعاتهم حول أفضل الطرق لتطوير منظومة عربات الطعام والارتقاء بتجربة استخدامها، بما يساعد على بناء تصور واقعي لاحتياجات المستفيدين ودعم مشاركتهم في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الأمانة أنها ستوظف نتائج الاستطلاعات في إطلاق مسابقات وهاكاثونات ومبادرات تحفّز وتدعم الإبداع البلدي، عبر منصات تتيح مشاركة حلول وأفكار قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير منظومة العربات المتنقلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة فيها.
وفي هذا السياق نفّذت الأمانة جولات ميدانية بالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، إذ يعمل فريقٌ تطوعي على توعية أصحاب عربات الطعام وروادها بأهمية المشاركة في الاستطلاع، وتحفيزهم على الإسهام في تطوير التجربة عبر النموذج الإلكتروني.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وكالة الإستراتيجية والتميّز المؤسسي في أمانة جدة لدعم الإبداع والابتكار داخل العمل البلدي، وتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية للارتقاء بجودة الحياة ورفع رضا المستفيدين، وتركّز الأمانة على بناء بيئة بلدية مبدعة ومبتكرة تعتمد على البيانات، وتشجع التجارب الجديدة التي تعزز المشهد الحضري، وتواكب توقعات السكان والزوار.
ودعت أمانة جدة جميع المهتمين إلى المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط الإلكتروني، مؤكدة أن مشاركة المجتمع ستشكل قاعدة أساسية لبناء مبادرات ومسابقات قادمة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وإتاحة مساحة أوسع للإبداع البلدي، رابط الاستبيان: https://services.jeddah.gov.sa/CustomerEvaluation/pages/FOOD_TRK.aspx.
وتعتمد المبادرة على استطلاعات تفاعلية تجمع آراء أصحاب العربات المتنقلة وسكان الأحياء والعملاء والموردين، واستطلاع تطلعاتهم حول أفضل الطرق لتطوير منظومة عربات الطعام والارتقاء بتجربة استخدامها، بما يساعد على بناء تصور واقعي لاحتياجات المستفيدين ودعم مشاركتهم في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الأمانة أنها ستوظف نتائج الاستطلاعات في إطلاق مسابقات وهاكاثونات ومبادرات تحفّز وتدعم الإبداع البلدي، عبر منصات تتيح مشاركة حلول وأفكار قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير منظومة العربات المتنقلة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة فيها.
وفي هذا السياق نفّذت الأمانة جولات ميدانية بالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، إذ يعمل فريقٌ تطوعي على توعية أصحاب عربات الطعام وروادها بأهمية المشاركة في الاستطلاع، وتحفيزهم على الإسهام في تطوير التجربة عبر النموذج الإلكتروني.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وكالة الإستراتيجية والتميّز المؤسسي في أمانة جدة لدعم الإبداع والابتكار داخل العمل البلدي، وتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية للارتقاء بجودة الحياة ورفع رضا المستفيدين، وتركّز الأمانة على بناء بيئة بلدية مبدعة ومبتكرة تعتمد على البيانات، وتشجع التجارب الجديدة التي تعزز المشهد الحضري، وتواكب توقعات السكان والزوار.
ودعت أمانة جدة جميع المهتمين إلى المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط الإلكتروني، مؤكدة أن مشاركة المجتمع ستشكل قاعدة أساسية لبناء مبادرات ومسابقات قادمة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وإتاحة مساحة أوسع للإبداع البلدي، رابط الاستبيان: https://services.jeddah.gov.sa/CustomerEvaluation/pages/FOOD_TRK.aspx.