واشنطن تقترح التجميد 20 عاماً وطهران تطلب خمساً.. تخصيب اليورانيوم يعمق الخلافات التفاوضية

البلاد (واشنطن)

كشفت مصادر إعلامية، أن الولايات المتحدة طالبت إيران خلال جولة مفاوضات عقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عاماً، إضافة إلى إخراج كامل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، في خطوة تعكس تشدداً أمريكياً في ملف البرنامج النووي الإيراني.

وأكد مسؤول أمريكي- وفقاً لموقع “أكسيوس”- أن الجانب الإيراني رفض المدة المقترحة، وقدم بديلاً يقضي بتعليق التخصيب لفترة أقصر، في حين تباينت المقترحات الأخرى المطروحة خلال المحادثات بين تجميد يمتد لسنوات أقل من عشر، وصولاً إلى نحو خمس سنوات كما طُرح في جولات سابقة.

وتشير المعطيات إلى أن الخلاف الأساسي بين الجانبين يتمحور حول مستقبل تخصيب اليورانيوم، ومصير المخزون الحالي عالي التخصيب؛ إذ تصر واشنطن على نقله خارج إيران بالكامل، بينما ترفض طهران ذلك، وتتمسك ببقاء المخزون داخل أراضيها، مع استعدادها لخفض مستويات التخصيب إلى درجات تقلل من احتمالات استخدامه عسكرياً.

ورغم حدة الخلافات، أكد مسؤول أمريكي، أن قنوات التواصل بين الطرفين لا تزال مفتوحة، مشيراً إلى وجود “تقدم نسبي” في بعض جوانب التفاوض، وأن الحل النهائي لا يزال ممكناً إذا أبدت إيران مرونة أكبر تجاه المقترحات المطروحة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إقليمية بأن وسطاء من باكستان ومصر وتركيا يواصلون جهودهم لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة التهدئة الحالية، وسط توقعات بإمكانية عقد جولة تفاوض جديدة في حال تقليص نقاط الخلاف الأساسية. تأتي هذه التطورات بعد جولة مفاوضات استمرت نحو 21 ساعة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل استمرار التباين العميق حول البرنامج النووي الإيراني، وخصوصاً ملف التخصيب وحجم القيود المطلوبة، وهو ما لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام أي تسوية محتملة بين الجانبين.