الرياضة

نخبة آسيا.. الاتحاد يعبر الوحدة ويواجه ماتشيدا الياباني في ربع النهائي

صحيفة البلاد 28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

نجح فريق الاتحاد في انتزاع فوز قاتل على حساب فريق الوحدة الإماراتي، بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت أحداثًا مثيرة مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماءفي جدة، لحساب الدور ثمن النهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن تمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية، التي ظلت خلالها النتيجة دون أهداف حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح فابينيو في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 120+10، مانحًا الاتحاد بطاقة العبور بصعوبة.

بهذا الانتصار الصعب، حجز الاتحاد مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الوحدة، ليفرض موعدًا ناريًا مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في المواجهة المقررة يوم 17 أبريل الجاري على ملعب الإنماء في مدينة جدة، في الطريق نحو اللقب القاري الكبير.

 

 

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

