نخبة آسيا.. الاتحاد يعبر الوحدة ويواجه ماتشيدا الياباني في ربع النهائي

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
نجح فريق الاتحاد في انتزاع فوز قاتل على حساب فريق الوحدة الإماراتي، بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت أحداثًا مثيرة مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماءفي جدة، لحساب الدور ثمن النهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن تمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية، التي ظلت خلالها النتيجة دون أهداف حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح فابينيو في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 120+10، مانحًا الاتحاد بطاقة العبور بصعوبة.
بهذا الانتصار الصعب، حجز الاتحاد مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الوحدة، ليفرض موعدًا ناريًا مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في المواجهة المقررة يوم 17 أبريل الجاري على ملعب الإنماء في مدينة جدة، في الطريق نحو اللقب القاري الكبير.
