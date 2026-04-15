مواجهات مثيرة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2026

صحيفة البلاد      28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

 

البلاد (جدة)
اكتمل مساء أمس عقد الفرق المتأهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2026، وذلك عقب ختام مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب.
وتُقام مواجهات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 – 18 أبريل الجاري، حيث تُلعب المباريات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم غد الخميس بمواجهة السد القطري مع فيسيل كوبي الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

يدخل السد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما أطاح بالمرشح الأبرز الهلال بركلات الترجيح 4-2 في دور الـ16 يوم الاثنين الماضي، عقب تعادل مثير 3-3، حيث عاد الفريق القطري في النتيجة ثلاث مرات، ويتطلّع خلال هذه المباراة إلى بلوغ الدور قبل النهائي، بعدما ودّع البطولة من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي.

في المقابل، يدخل فيسيل كوبي المواجهة وهو في حالة فنية مميزة، حيث يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب الدوري الياباني، ويأمل في تحقيق أول ألقابه القارية.

 

فيما احتاج الأهلي السعودي إلى التمديد من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعدما منحته ركلة حرة متقنة من رياض محرز في الوقت الإضافي الفوز 1-0 على الدحيل القطري في دور الـ16 يوم الاثنين.

وسيسعى الأهلي إلى رفع مستواه في مباراة ربع النهائي يوم الجمعة، خاصة أنه سيواجه فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الطامح إلى كتابة المزيد من التاريخ.

ويخوض الفريق الماليزي هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، وبعد تجاوزه عدة فرق قوية في منطقة الشرق، فإنه يتطلّع لمواصلة مغامرته أمام حامل اللقب.

من جهته، يدخل ماتشيدا زيلفيا الياباني المواجهة بطموح مواصلة ظهوره الأول القاري، بعدما قدّم مستويات لافتة في طريقه إلى الدور ربع النهائي.
وتصدر الفريق الياباني ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة، قبل أن يُظهر صلابة كبيرة في التغلب على غانغوون من جمهورية كوريا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي دور الـ16.

من جهته، يسعى الاتحاد إلى إحراز لقبه القاري الثالث، بعدما كان توّج بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005.

واضطر الاتحاد إلى المنافسة حتى اللحظات الأخيرة لتجاوز الوحدة الإماراتي في دور الـ16 يوم أمس، حيث حقق الفوز 1-0 بفضل هدف فابينيو من ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة من الوقت الإضافي، ومع الدعم الجماهيري.

 وتُختتم منافسات الدور ربع النهائي يوم السبت بمواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي مع شباب الأهلي الإماراتي، حيث يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة.

وكان بوريرام قد حسم لقب الدوري التايلاندي للمرة الخامسة على التوالي في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما توّج باللقب قبل خمس جولات من الختام.

وسيسعى الفريق إلى بلوغ الدور قبل النهائي بعدما كان خرج من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي، ومع ارتفاع مستوى الثقة، فإنه يؤمن بحظوظه.

