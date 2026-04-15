مواجهات مثيرة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2026

البلاد (جدة)
اكتمل مساء أمس عقد الفرق المتأهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2026، وذلك عقب ختام مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب.
وتُقام مواجهات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 – 18 أبريل الجاري، حيث تُلعب المباريات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم غد الخميس بمواجهة السد القطري مع فيسيل كوبي الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
يدخل السد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما أطاح بالمرشح الأبرز الهلال بركلات الترجيح 4-2 في دور الـ16 يوم الاثنين الماضي، عقب تعادل مثير 3-3، حيث عاد الفريق القطري في النتيجة ثلاث مرات، ويتطلّع خلال هذه المباراة إلى بلوغ الدور قبل النهائي، بعدما ودّع البطولة من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي.
في المقابل، يدخل فيسيل كوبي المواجهة وهو في حالة فنية مميزة، حيث يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب الدوري الياباني، ويأمل في تحقيق أول ألقابه القارية.
فيما احتاج الأهلي السعودي إلى التمديد من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعدما منحته ركلة حرة متقنة من رياض محرز في الوقت الإضافي الفوز 1-0 على الدحيل القطري في دور الـ16 يوم الاثنين.
وسيسعى الأهلي إلى رفع مستواه في مباراة ربع النهائي يوم الجمعة، خاصة أنه سيواجه فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الطامح إلى كتابة المزيد من التاريخ.
ويخوض الفريق الماليزي هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، وبعد تجاوزه عدة فرق قوية في منطقة الشرق، فإنه يتطلّع لمواصلة مغامرته أمام حامل اللقب.