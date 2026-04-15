“مسك للفنون” يطلق النسخة الرابعة من “معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026”

البلاد (الرياض)
أعلن “معهد مسك للفنون” التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، بدء الاستعدادات لإطلاق النسخة الرابعة من معرض “صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026″، الذي سيقام من 1 يوليو إلى 1 أغسطس، تحت عنوان “طرق المعرفة: الفن كبحث متعدد التخصصات”.
ويهدف المعرض إلى استكشاف الفن بوصفه أداةً للبحث وإنتاج المعرفة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم رؤاهم الإبداعية التي تنطلق من التساؤل والتجريب، وتعكس تقاطعات متعددة بين الفن والمجالات الاجتماعية والثقافية والمفاهيمية، وتتألق نسخة هذا العام بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، سواء من الفنانين الشباب أو رواد الفن، وتضم الأعمال المشاركة طيفًا واسعًا من الوسائط الفنية، تشمل الفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والوسائط المتعددة، والأعمال التركيبية، حيث تمثل كل تجربة فنية مساحة للبحث والاستكشاف، وتُعرض بأساليب معاصرة تسهم في بناء حوارات جديدة حول المعرفة، ليجسد المعرض تنوع المشهد الإبداعي السعودي وثرائه المتجدد.
يدعو “معهد مسك للفنون” الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة من مختلف التخصصات والوسائط الفنية، للمشاركة بأعمالهم التي تعكس عنوان المعرض في نسخته الرابعة من المعرض، وتقديم أعمال فنية تستند إلى البحث والتجريب، وتوظف وسائط متنوعة تشمل الفنون البصرية، والصوت، والنص، والفيديو، والوسائط الرقمية، بما يعكس تنوع المشهد الفني المعاصر في المملكة، وهو ما يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية في دعم المشهد الفني المحلي وتعزيز مكانته عالميًا.
الجدير بالذكر أن باب التسجيل للمشاركة في المعرض مفتوح حتى 29 أبريل 2026، عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للفنانين تقديم ما يصل إلى ثلاثة أعمال فنية، دون اشتراط وجود خبرات عرض سابقة، على أن تخضع المشاركات لعملية تقييم فني لاختيار الأعمال المتوافقة مع موضوع المعرض.
يذكر أن “معهد مسك للفنون” يُعنى بتمكين الفنانين من خلال منظومة مترابطة من التعليم والممارسة والخبرات المتعددة التخصصات، وقد أطلق معرض “صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026” بهدف تقديم الفن كممارسة بحثية تُسهم في إنتاج المعرفة واستكشاف المعنى عبر التجريب والتعدد التخصصي، ويأتي دور صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في تمكين جيلٍ من الفنانين المبدعين الذين برزوا في الساحة الفنية المحلية والدولية.
يذكر أن “معهد مسك للفنون” يُعنى بتمكين الفنانين من خلال منظومة مترابطة من التعليم والممارسة والخبرات المتعددة التخصصات، وقد أطلق معرض “صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026” بهدف تقديم الفن كممارسة بحثية تُسهم في إنتاج المعرفة واستكشاف المعنى عبر التجريب والتعدد التخصصي، ويأتي دور صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في تمكين جيلٍ من الفنانين المبدعين الذين برزوا في الساحة الفنية المحلية والدولية.