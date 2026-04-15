دعت لمنع تصعيد جديد.. الصين تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار

البلاد (بكين)

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن وقف إطلاق النار القائم حالياً بين الولايات المتحدة وإيران “هش للغاية”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع أي خطوات من شأنها تقويض الهدنة أو دفع الأوضاع نحو تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

جاءت تصريحات وانغ خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، حيث شدد على أن الأولوية القصوى تتمثل في منع تجدد القتال والحفاظ على التهدئة، التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الجانبين، معتبراً أن استمرارها يمثل فرصة مهمة لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأكد وزير الخارجية الصيني، أن الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يعد عنصراً أساسياً للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، داعياً الأطراف الدولية إلى التصدي لأي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر أو تعطيل مسار التهدئة.

وأشار وانغ إلى ترحيب بكين بدور أكبر لباكستان في جهود الوساطة، مع استعداد الصين للمساهمة في دعم أي مسار دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر بين الطرفين، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من مبادرة السلام الصينية– الباكستانية، التي طُرحت مؤخراً لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر إقليمي متصاعد ومخاوف دولية من انهيار وقف إطلاق النار الهش، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار العالمي.