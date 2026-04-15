خسر من باريس بثنائية.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا

انتهى مشوار ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في إياب الدور ربع النهائي، وذلك في المواجهة التي جرت على أرضية ملعب “أنفيلد” مساء الثلاثاء.

وبهذا الانتصار المستحق، ضمن الفريق الباريسي مقعده في الدور نصف النهائي، بعد تفوّقه في مجموع المباراتين بنتيجة إجمالية 4-0، مُعلنًا هيمنته الكاملة والمطلقة على “الريدز” في النسخة الحالية من البطولة.

في الدقيقة 65، شهدت المباراة لحظة فارقة أشعلت موجة واسعة من الجدل، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ليفربول إثر سقوط أليكسيس ماك أليستر داخل المنطقة، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، في لقطة أثارت استياءً واسعًا بين جماهير الفريق الإنجليزي.

لم ينتظر عثمان ديمبلي طويلًا ليُحوّل التفوّق الباريسي إلى أرقام على أرض الواقع؛ ففي الدقيقة 73، أطلق الدولي الفرنسي صاروخًا من خارج منطقة الجزاء استقرّ في شباك ليفربول، ليكسر حالة الجمود ويُصيب جماهير أنفيلد بصدمة مُوجعة.

وكأنّ الهدف الأول لم يكن كافيًا، عاد ديمبلي في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+1) ليُوقّع على الهدف الثاني بأداء بارد ومُتقن، واضعًا بذلك النقطة الأخيرة في مسيرة ليفربول بالبطولة، ومُعلنًا بشكل رسمي تأهّل باريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز المُقنع والحاسم، يُواصل باريس سان جيرمان مسيرته الطموحة بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق حلمه بالتتويج باللقب القاري، مدعومًا بأداء جماعي متكامل ونجومية فردية لافتة تجلّت في تألّق ديمبلي.