برشلونة يسقط أمام أتلتيكو مدريد ويودع دوري الأبطال

واصل أتلتيكو مدريد تفوقه على برشلونة في المواجهات الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتعرض برشلونة لإقصاء جديد على يد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمامه في الدور ربع النهائي.

وخسر الفريق الكتالوني ذهاباً على ملعبه بنتيجة 0-2، قبل أن يحقق فوزاً غير كاف على أتلتيكو في لقاء العودة بنتيجة 2-1، ليودع البطولة بعد الخسارة 2-3 في المجموع.

وبذلك تستمر عقدة برشلونة أمام أتلتيكو، والتي بدأت منذ سنوات على المستوى الأوروبي.

المواجهة الأخيرة هذا الموسم جاءت لتعيد إلى الأذهان سيناريو موسمي 2013-2014 و2015-2016، حين نجح أتلتيكو في إقصاء برشلونة من ربع النهائي في المرتين.

وكرر فريق المدرب دييغو سيميوني التفوق على للمرة الثالثة، ليصبح برشلونة عاجزًا عن تحقيق أي انتصار في هذه السلسلة الإقصائية الحديثة بين الفريقين.