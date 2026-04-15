الرياضة

برشلونة يسقط أمام أتلتيكو مدريد ويودع دوري الأبطال

صحيفة البلاد 28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

البلاد (جدة)

واصل أتلتيكو مدريد تفوقه على برشلونة في المواجهات الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتعرض برشلونة لإقصاء جديد على يد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمامه في الدور ربع النهائي.

وخسر الفريق الكتالوني ذهاباً على ملعبه بنتيجة 0-2، قبل أن يحقق فوزاً غير كاف على أتلتيكو في لقاء العودة بنتيجة 2-1، ليودع البطولة بعد الخسارة 2-3 في المجموع.

وبذلك تستمر عقدة برشلونة أمام أتلتيكو، والتي بدأت منذ سنوات على المستوى الأوروبي.

 

المواجهة الأخيرة هذا الموسم جاءت لتعيد إلى الأذهان سيناريو موسمي 2013-2014 و2015-2016، حين نجح أتلتيكو في إقصاء برشلونة من ربع النهائي في المرتين.

وكرر فريق المدرب دييغو سيميوني التفوق على للمرة الثالثة، ليصبح برشلونة عاجزًا عن تحقيق أي انتصار في هذه السلسلة الإقصائية الحديثة بين الفريقين.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *