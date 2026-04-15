انطلاق بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة غدًا

البلاد (بريدة)
تنطلق غدًا بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وبإشراف من إمارة منطقة القصيم، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ومنظمة الإيكاهو، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من مرابط وملاك الخيل العربية الأصيلة، وذلك بمتنزه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بمركز البصر غرب مدينة بريدة.
وأوضح المشرف العام على سكرتارية ومرابط الخيل بإمارة منطقة القصيم الدكتور محمد العماري، أن البطولة تشهد أرقامًا مميزة تعكس حجم المشاركة ومستوى التنافس، ويشارك فيها 233 رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، تعود ملكيتها إلى 151 مالكًا، ضمن منافسات تشمل 8 فئات، و15 شوطًا، وصولًا إلى 6 بطولات نهائية، وذلك بإشراف وتنظيم وفق المعايير المعتمدة من منظمة الإيكاهو، بما يعزز مكانة البطولة ويؤكد تميزها على مستوى بطولات جمال الخيل.
تأتي هذه البطولة ضمن الفعاليات التي تعكس عراقة الموروث الأصيل، وتسهم في إبراز مكانة الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضورها، وسط تنظيم يعكس مستوى الاهتمام بهذا القطاع، وبدعم من الجهات المشرفة والمنظمة.