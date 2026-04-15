النصر يقتنص فوزًا ثمينًا من الاتفاق.. ويقترب من لقب “روشن”

البلاد (جدة)
واصل فريق النصر تربعه على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين من ضيفه فريق الاتفاق، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء على احتضنها ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البطولة؛ ليقترب بشدة من انتزاع لقب دوري روشن.
شهدت المباراة صراعاً تكتيكياً عالياً، إلا أن الدقيقة 31 الحاسمة حملت توقيع النجم الفرنسي كينجسلي كومان على هدف الفوز النصراوي بعد متابعة لتسديدة رونالدو التي ارتدت من حارس الاتفاق، معلناً عن هدف المباراة الوحيد.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 76 نقطة من 29 مواجهة، ليواصل إحكام قبضته على صدارة الترتيب، ووسع النصر الفارق مع ملاحقع الهلال، إلى 8 نقاط كاملة، مع مباراة مؤجلة للهلال الذي يملك 68 نقطة من 28 مباراة.
في المقابل، لم تنجح محاولات فارس الدهناء في العودة بالنتيجة، ليتجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة، محتفظاً بمركزه السابع في جدول الترتيب.
كومان يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 31.
