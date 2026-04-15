المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة

صحيفة البلاد      28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

ينعقد اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، للحديث عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة 2026 – 2030.

وسيجيب الرميان على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.

ويُبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

