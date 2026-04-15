المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة

البلاد (الرياض) ينعقد اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، للحديث عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة 2026 – 2030. وسيجيب الرميان على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر. ويُبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.