الرميان: نقترب من إعلان بيع حصة صندوق الاستثمارات في أحد الأندية

محمد الجليحي (الرياض)
اكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي التزام الصندوق بدعم الأندية بشكل متساوٍ، مشيرًا إلى أن أي فروقات مالية بين الأندية تعود إلى اختلاف مساهمات أعضاء الشرف، وليس بسبب تباين في الدعم الأساسي المقدم من الصندوق.
اكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي التزام الصندوق بدعم الأندية بشكل متساوٍ، مشيرًا إلى أن أي فروقات مالية بين الأندية تعود إلى اختلاف مساهمات أعضاء الشرف، وليس بسبب تباين في الدعم الأساسي المقدم من الصندوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق أنظمة مالية متقدمة، على غرار ما هو معمول به في الأندية الأوروبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بهدف تنظيم الإنفاق وتعزيز الحوكمة المالية.
وأشار الرميان إلى تحقيق الأهداف المرجوة والموضوعه بزيادة مداخيل هذه الأندية، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الدخل داخل الأندية، من خلال الاعتماد على إيرادات التذاكر وحقوق البث والرعايات التجارية، إلى جانب دعم الأعضاء، لضمان تحقيق التوازن المالي والاستقرار على المدى الطويل.
ويُعد إعلان بيع حصة أحد الأندية خطوة منتظرة قريباً.
ويُعد إعلان بيع حصة أحد الأندية خطوة منتظرة قريباً.