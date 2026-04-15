الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموعد الجديد لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، فقد تقرر إقامتها في التاسع من مايو 2026، في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونسكو.
ومع تأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات، ستُجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.
ومن المقرر أن يُحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو 2026، عبر مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المنتخب المتأهل الأخير إلى النهائيات.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، ولمنظومة كرة القدم الآسيوية، نظير ما أبدوه من تعاون وتكامل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تفاصيل توقيت الحفل ستُعلن لاحقاً عبر قنواته الرسمية.