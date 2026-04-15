الأمين العام لمجلس التعاون يبحث المستجدات مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

 

البلاد (بروكسل)
التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الخليجية – الأوروبية، والتأكيد في هذا السياق لمتابعة ما ورد في بيان القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وخاصة الفقرة (24)، التي رحبت بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، والترحيب بعقد اجتماعات سنوية لمواصلة التنسيق المشترك، والتطرق كذلك إلى عدد من المقترحات التي ستسهم في تعزيز العلاقات الخليجية – الأوروبية.
وخلال مناقشة الجانبين لآخر المستجدات في المنطقة، جدد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة تأكيده لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول مجلس التعاون ضد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيدًا بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها دول المجلس لتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين خلال هذه الأزمة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

