الرياضة

الأخضر يفتتح معسكر أمريكا بمواجهة ودية أمام الإكوادور استعدادًا لمونديال 2026

صحيفة البلاد      28 / شوال / 1447 هـ      15 أبريل 2026

البلاد (جدة)

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، المقام خلال الفترة من 25 مايو حتى 11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.

وسيلاقي “الأخضر” منتخب الإكوادور وديًا عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد (Sports Illustrated) في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *