الأخضر يفتتح معسكر أمريكا بمواجهة ودية أمام الإكوادور استعدادًا لمونديال 2026

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، المقام خلال الفترة من 25 مايو حتى 11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.

وسيلاقي “الأخضر” منتخب الإكوادور وديًا عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد (Sports Illustrated) في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.