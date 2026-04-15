أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية ” رائد ” لتمكين القيادات الشبابية

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية رائد لتمكين القيادات الشبابية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح المطوع، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وقدّم المطوع لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن جهود الجمعية وبرامجها الهادفة إلى تنمية القيادات الشبابية، وما تتضمنه من مبادرات توعوية وتدريبية تسهم في إثراء المعرفة وبناء القدرات، بما يعزز من دور الشباب في مختلف المجالات.

ورفع المطوع الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً استمرار الجمعية في تطوير برامجها وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.