يعكس تنامي في صناعة النشر وحيوية المشهد الإبداعي.. «هيئة الأدب» تدشن جناح المملكة بمعرض بولونيا للكتاب

البلاد (بولونيا)

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة المشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الجاري، في ساحة الدستور في مدينة بولونيا، ضمن مشاركة تعكس حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر، وتعزّز مكانتها في المشهد الثقافي العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب، تسهم في تحقيق مستهدفات الهيئة في التعريف بالمشهد الثقافي السعودي؛ بوصفه مشهدًا متجددًا ومتنوّعًا يعكس ثراء الهوية الثقافية للمملكة.

وأوضح أن الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الجهات الثقافية والمعرفية السعودية في المحافل الدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي.

وأشار إلى أن معرض بولونيا الدولي للكتاب يُعد منصة عالمية رائدة لصناعة كتاب الطفل، وملتقى متخصصًا يجمع أبرز الناشرين والمبدعين والخبراء في هذا المجال، ما يتيح فرصًا نوعية للتعريف بالإنتاج الأدبي والفني السعودي الموجّه للطفل، وتعزيز حضوره، وتوسيع نطاق انتشاره، وتمكينه من الوصول إلى شرائح أوسع من القرّاء والمهتمين على المستوى الدولي.

وتُشكل مشاركة المملكة إضافة نوعية للمعرض من خلال ما يقدمه الجناح السعودي من برنامج ثقافي ثري، يعكس حيوية المشهد الإبداعي في المملكة، ويستعرض ملامح الثقافة السعودية، عبر ندوات وجلسات حوارية، بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين.

وتعكس مشاركة المملكة في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يضم جناح المملكة عددًا من الجهات، هي: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا.