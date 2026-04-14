وزير الثقافة ونظيره الإندونيسي يناقشان رفع مستوى التعاون

البلاد (جاكرتا)

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة أمس (الاثنين)، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وزير الثقافة في جمهورية إندونيسيا الدكتور فضلي زون. وأعرب وزير الثقافة في بداية اللقاء عن اعتزازه بالروابط التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع المملكة وإندونيسيا، والتعاون والتبادل الثقافي القائم بينهما في مختلف المجالات الثقافية، ومناقشة زيادة المشاركات في الفعاليات الثقافية، ورفع مستوى التعاون الثقافي في عدة مجالاتٍ ثقافية. وأشاد سموّه بالتعاون القائم بين مؤسسة بينالي الدرعية وعدد من المتاحف الإندونيسية من خلال إعارة قطع فنية عُرضت في النسخة الأخيرة من بينالي الفنون الإسلامية عام 2025م، ومشاركة الجانب الإندونيسي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان” خلال شهر نوفمبر عام 2025م، والتعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجال تعليم اللغة العربية مع عدد من الجامعات الإندونيسية.

من جهة، ثانية، تستعد وزارة الثقافة لإطلاق تحدي “لغز المتحف” بالشراكة مع هيئة المتاحف ومنصة “لبيب”، الذي يستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ ليأخذهم في رحلةٍ تفاعلية استكشافية في عددٍ من المتاحف بمختلف مناطق المملكة، والتي يتعرفون من خلالها على المعروضات والتجارب الثقافية الفريدة، التي تُقدمها هذه المتاحف؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية، وزيادة الإقبال على زيارة المتاحف، وترسيخ قيمتها كمنصاتٍ تعليمية وترفيهية تسهم في بناء علاقة مستدامة بين المجتمع والإرث الثقافي الوطني.