مناقشة استقرار الاقتصاد العالمي وآفاق النمو.. حضور قوي للمملكة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين

البلاد (واشنطن)

بمشاركة رفيعة المستوى، يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد، ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م، التي انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر 6 أيام، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار الجهود المكثفة للوفد، يشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي يُعقد هذا العام تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيرأس وزير المالية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي ستناقش أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، كما يشارك في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول القضايا الاقتصادية والتنموية.

ومن المقرر أن تُعقد على هامش هذه الاجتماعات عدد من النقاشات والجلسات الجانبية لبحث الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، في ظل التطورات الجيوسياسية، وسبل تعزيز مرونة النظام المالي العالمي

الوفد السعودي

يضم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين؛ محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل محافظ البنك المركزي للاستثمار ماجد العواد، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين.