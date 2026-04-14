لمنع التشوه البصري وتعزيز الهوية العمرانية للمدينة.. اعتماد دليل تنظيمي للوحات التجارية بمكة والمشاعر

البلاد (مكة المكرمة)

اعتمدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدليل التنظيمي للوحات التجارية، ضمن جهودها للارتقاء بالمشهد البصري، وتعزيز الهوية العمرانية للمدينة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء إعداد الدليل استنادًا إلى دراسة تحليلية شاملة لواقع اللوحات التجارية، رصدت أبرز التحديات المرتبطة بالتصميم والسياق العمراني وأعمال الصيانة، وما ينتج عنها من تفاوت في الأحجام والألوان أو تركيب خارج الحدود المعمارية، إلى جانب استخدام عناصر غير ملائمة تؤثر في الصورة العامة للمدينة.

ويهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي متكامل يشمل المواصفات الفنية والأسس التصميمية، مثل الأبعاد والخطوط والألوان، بما يسهم في تنظيم الواجهات التجارية والحفاظ على الطابع المعماري، وتعزيز التناسق البصري في مكة والمشاعر المقدسة.

ويُطبق الدليل على جميع المنشآت التجارية داخل نطاق الهيئة، مع مراعاة خصوصية المناطق المحيطة بالمسجد الحرام؛ لضمان تكامل اللوحات مع الهوية المعمارية للمدينة.

وأكدت الهيئة أن الدليل يمثل خطوة تنفيذية، ضمن مبادرات تحسين جودة الحياة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يعزز بيئة عمرانية منظمة وجاذبة، ويرتقي بتجربة السكان والزوار، ويعكس المكانة الحضارية لمكة المكرمة.