عبر تراكتور بثلاثية.. شباب الأهلي الإماراتي إلى ربع نهائي نخبة آسيا

البلاد (جدة)
تأهل فريق شباب الأهلي الإماراتي إلى ربع دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، بعدما اكتسح نظيره فريق تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.
ثلاثية شباب الأهلي جاءت عن طريق” يوري سيزار من ركلة جزاء، وسعيد عزت وماتيوس ليما” في الدقائق 65، 80 و98.
المباراة شهدت كذلك، تلقي علي رضا بيرانوند لاعب تراكتور بطاقة حمراء، وذلك في الدقيقة 52.
بهذا الفوز، ضرب شباب الأهلي موعداً مع فريق بوريرام التايلاندي في مرحلة ربع النهائي، وذلك يوم 18 أبريل الجاري.
شووف الهدف |
شباب الأهلي الإماراتي تقدم 1-0 تراكتور الإيراني .. يوري سيزار من ركلة جزاء الدقيقة 65
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 14, 2026
شووف الهدف |
شباب الأهلي الإماراتي تقدم 2-0 تراكتور الإيراني .. سعيد عزت الدقيقة 80
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 14, 2026
شووف الهدف |
شباب الأهلي الإماراتي تقدم 3-0 تراكتور الإيراني .. ماتيو ساو الدقيقة 90+8
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 14, 2026