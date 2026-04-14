جامعة شقراء تحصد جائزتين دوليتين في إكسبو ماليزيا للتكنولوجيا 2026

حقق فريق بحثي من جامعة شقراء جائزتين دوليتين ضمن فعاليات إكسبو ماليزيا للتكنولوجيا 2026، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في عرض الابتكارات والتقنيات المتقدمة، التي شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 30 دولة وما يزيد عن 320 ابتكارًا ومشروعًا تقنيًا من مختلف أنحاء العالم.
وحصد ابتكار “إنجاترا” للفريق البحثي المكون من: الدكتور عبدالله هادي بن مدهش، والطالب أحمد الرشيد، والطالب محمد الزياد، والطالب عبدالرزاق الدوسري، على الميدالية الذهبية ضمن المعرض، إضافة إلى الجائزة الخاصة من الجمعية الصينية للابتكار والاختراع (CIIS)، تقديرًا للتميز التقني والأثر الإنساني للابتكار.
يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الفريق البحثي الذي نجح في تطوير ابتكار نوعي يحمل اسم “إنجاترا”، وهو نظام نظارات ذكية مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويركّز النظام في مرحلته الحالية على مساعدة المصابين باضطرابات إدراكية مثل: الزهايمر عبر التعرف على الأشخاص واسترجاع المعلومات أثناء التفاعل اليومي؛ كما يتضمن رؤية مستقبلية لتوسيع استخدامه ليشمل دعم فئات أخرى، في إطار حلول تقنية شاملة تراعي التنوع الإنساني.
