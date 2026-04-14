تكريم رجل أمن لإنقاذه حياة آخرين في حريق عنيزة

البلاد (جدة)

كرّم أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، الرقيب أول سلطان المطيري من منسوبي الدوريات الأمنية، تقديرًا لموقفه البطولي في إنقاذ عدد من الأشخاص بعد اندلاع حريق على أحد طرق محافظة عنيزة.

وأشاد أمير القصيم، بشجاعة المطيري وما يمثله تصرفه من نموذج مشرف يعكس قيم رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تجسد مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها رجال الأمن في الميدان، وتستحق الإبراز والدعم.

بدوره، عبّر الرقيب أول سلطان المطيري عن امتنانه لأمير المنطقة على هذا التكريم، مشيرًا إلى أن ما قام به واجب يمليه عليه دوره الأمني ومسؤوليته الوطنية والإنسانية.