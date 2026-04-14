برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتنمية رأس المال البشري بالشرقية

تعمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية على بناء مسارات تعاون فاعلة لتنمية رأس المال البشري، عبر مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في إعداد كوادر نوعية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز التنافسية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة .

جاء هذا التعاون خلال زيارة وفد من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى مقر جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية، حيث تم خلالها استعراض أبرز إنجازات الجمعية وبرامجها في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى مناقشة فرص التكامل مع الهيئة في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الاستثمار الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية “طويق” الأستاذ خالد بن أحمد العبيد، أن التعاون مع هيئة التطوير يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، ويسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم أبناء وبنات الوطن، وهو مايعكس اهتمامها بدعم المبادرات المتخصصة في صناعة الكفاءات، مبينا أن الجمعية من خلال فروعها على مستوى المملكة تتطلع إلى تطوير شراكات استراتيجية تسهم في إطلاق برامج نوعية ومبادرات مشتركة تعزز من جاهزية الشباب لسوق العمل وتدعم مستهدفات التنمية .

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل مع الجهات المجتمعية والمؤسسات غير الربحية، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها جمعية طويق في مجال إعداد الكفاءات البشرية تمثل نموذجًا واعدًا يمكن البناء عليه لتطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين القدرات الوطنية وتوسيع نطاق البرامج التنموية في المنطقة، في الوقت الذي هنأ الجمعية بإطلاق شركة موارد طويق التي تعد ذراعا استثماريا للجمعية فيما يخدم الفرد والمجتمع .

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة تعريفية على مرافق الجمعية، والاطلاع على برامجها ومبادراتها، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة الشرقية.