بدعم وشراكة سعودية – يمنية.. وضع حجر أساس مشاريع محطات توليد الكهرباء بحضرموت

البلاد (المكلا)

وُضع في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حجر الأساس لمشاريع محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات لساحل حضرموت، وذلك برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، وتنفيذ شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية وفق نظام (BOT)؛ بهدف تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة وتحسين استمرارية الخدمات الأساسية في المحافظة. كما تتضمن الخطة إنشاء محطة مماثلة بقدرة 100 ميجاوات في وادي وصحراء حضرموت، ضمن مذكرة تفاهم مشتركة بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت الجهات المشاركة، أن هذه المشاريع تأتي في إطار دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة في اليمن، بما يسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، إضافة إلى دعم الاستقرار الخدمي والتنموي في المناطق المستفيدة. وأشاد محافظ حضرموت بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء بعد سنوات من التحديات.

ويواصل البرنامج السعودي تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الطاقة بعدة محافظات يمنية، تشمل إنشاء محطات توليد، وتطوير شبكات التوزيع، وتوفير مولدات حديثة، إضافة إلى رفع كفاءة المحطات القائمة. كما يدعم البرنامج استخدام الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق. كما شملت الجهود السعودية منحاً للمشتقات النفطية ساهمت في تشغيل عشرات محطات الكهرباء، وتحسين استقرار الإمدادات، ما انعكس إيجابًا على عمل المستشفيات والمدارس والمطارات والمرافق العامة، ودعم النشاط الاقتصادي والخدمات الحيوية في اليمن بشكل عام.