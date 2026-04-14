بحث تداعيات التصعيد الإقليمي.. البحرين والإمارات: تعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة تحديات المنطقة

البلاد (المنامة)

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات رسمية في العاصمة البحرينية المنامة، تناولت بشكل موسّع مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية على دول المنطقة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاقها الجغرافي.

وركزت المباحثات- وفقاً لوكالة أنباء الإمارات- على ما وصفته بـ”التطورات الخطيرة” التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية في الممرات الحيوية، واستمرارية إمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وجرى تبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها دول الخليج، في ظل تصاعد الهجمات والاضطرابات المرتبطة بالصراع الإقليمي، والتي باتت تمتد إلى أكثر من ساحة، بما يهدد استقرار البيئة الأمنية في المنطقة، ويضع مزيداً من الضغوط على أنظمة الحماية والدفاع البحري والبري.

كما ناقشت المباحثات ما وصفته المصادر الرسمية بـ”الاعتداءات” التي استهدفت دولاً في الخليج، بما فيها الإمارات والبحرين، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة الدول، وخروجاً عن القوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين. وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي والإقليمي، ويعزز من قدرة دول الخليج على التعامل مع تداعيات الأزمة المتصاعدة.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمواقف دولة الإمارات ودعمها المستمر لمملكة البحرين، مؤكداً أن هذا الدعم كان له دور مهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية “بكفاءة واقتدار”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وأضاف الملك حمد أن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على إرث تاريخي طويل أو روابط تقليدية، بل تتجاوز ذلك إلى شراكة إستراتيجية قائمة على رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استقراراً وتماسكاً في المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق بين البلدين، يعكس نهجاً ثابتاً في التعامل مع القضايا الإقليمية.

كما أكد أن البحرين والإمارات تجمعهما رؤية موحدة؛ تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية، إلى جانب العمل على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي فرضتها التطورات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بأمن الطاقة والملاحة البحرية. تأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية الحرب الإقليمية المستمرة، وما رافقها من تداعيات على أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ما يتعلق بأسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد.