بتوجيه وزير الداخلية.. الودعاني يصدر قرارات ترقية (866) فردًا من منسوبي حرس الحدود

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارات إدارية بترقية (866) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع اللواء الركن شايع الودعاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنّأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلًا المولى- عز وجل- لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
