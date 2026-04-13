الرياضة

بالركلات الترجيحية.. السد يطيح بالهلال ويتأهل لربع نهائي نخبة آسيا

صحيفة البلاد      14 أبريل 2026

محمود العوضي(جدة)

تصوير( زياد القحطاني-أسمهان فهد)

 

ودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب خسارته أمام السد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين، في ثمن نهائي البطولة.

شهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، حيث سجل للهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري وماركوس ليوناردو، فيما أحرز للسد كل من كلاودينيو ورافا موجيكا وروبرتو فيرمينو.

قبل أن تستمر النتيجة ذاتها خلال الأشواط الإضافية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح السد.
بهذه النتيجة، تأهل السد إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه فيسيل كوبي الياباني، مواصلًا مشواره في البطولة القارية.

    

 

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

