بالركلات الترجيحية.. السد يطيح بالهلال ويتأهل لربع نهائي نخبة آسيا

محمود العوضي(جدة)
تصوير( زياد القحطاني-أسمهان فهد)
ودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب خسارته أمام السد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين، في ثمن نهائي البطولة.
شهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، حيث سجل للهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري وماركوس ليوناردو، فيما أحرز للسد كل من كلاودينيو ورافا موجيكا وروبرتو فيرمينو.
قبل أن تستمر النتيجة ذاتها خلال الأشواط الإضافية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح السد.
بهذه النتيجة، تأهل السد إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه فيسيل كوبي الياباني، مواصلًا مشواره في البطولة القارية.
سافيتش يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 29.#الهلال 1 × 0 #السد
كلاودينيو يسجل هدف التعادل للسد في الدقيقة 36.#الهلال 1 × 1 #السد
سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 55.#الهلال 2 × 1 #السد
رافا موخيكا يسجل هدف التعادل للسد في الدقيقة 58.#الهلال 2 × 2 #السد
ماركوس ليوناردو يضيف الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 67.#الهلال 3 × 2 #السد
روبرتو فيرمينو يسجل هدف التعادل للسد في الدقيقة 70.#الهلال 3 × 3 #السد
