النفط يتجاوز المائة دولار

وكالات (عواصم)

تجاوزت أسعار النفط -الاثنين- مستوى 100 دولار للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.03 دولارات، لتصل إلى 102.23 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 103.88 دولار للبرميل، مرتفعًا 7.31 دولار.

وفرضت البحرية الأمريكية أمس الاثنين السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز،دون منع مرور السفن المتجهة إلى وجهات غير إيرانية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية بالحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية، عبر أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة.