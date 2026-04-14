الإقتصاد

النفط يتجاوز المائة دولار

صحيفة البلاد      27 / شوال / 1447 هـ      14 أبريل 2026

وكالات (عواصم)
تجاوزت أسعار النفط -الاثنين- مستوى 100 دولار للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.03 دولارات، لتصل إلى 102.23 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 103.88 دولار للبرميل، مرتفعًا 7.31 دولار.
وفرضت البحرية الأمريكية أمس الاثنين السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز،دون منع مرور السفن المتجهة إلى وجهات غير إيرانية، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية بالحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية، عبر أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *