الخميس.. موعد وصول الأندية المشاركة في نصف نهائي “أبطال الخليج”

حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم 16 أبريل الجاري، موعدًا لوصول الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والتي تستضيفها الدوحة بنظام التجمع.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 19 أبريل، حيث يلتقي زاخو العراقي مع الشباب السعودي على استاد خليفة الدولي، فيما تجمع المواجهة الثانية نادي الريان القطري، مستضيف البطولة، مع القادسية الكويتي على استاد أحمد بن علي.

وستخوض الفرق المشاركة تدريباتها خلال فترة الإعداد على الملاعب الفرعية لنادي الريان، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات.

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى هذا الدور، وهي: زاخو العراقي، والريان القطري، والقادسية الكويتي، والشباب السعودي، حيث تتنافس على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم 23 أبريل 2026.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أقرت إقامة مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية بنظام المباراة الواحدة، وذلك ضمن التعديلات المعتمدة لاستكمال منافسات البطولة.