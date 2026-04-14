التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية والشباب

البلاد (جدة)
اقتنص فريق القادسية تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الشباب بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما في الدمام، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل يونسو باه هدف القادسية الأول في الدقيقة 16. وتمكن اللاعب علي العزايزة من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 35،.
وفي الدقيقة 54، عاد علي العزايزة ليسجل الهدف الثاني لفريق الشباك، مستغلا تمريرة عرضية رائعة من عبدالرزاق حمدالله.
وعادل الإيطالي ماتيو ريتيجي النتيجة لفريق القادسية في الدقية 75.
واشهرحكم المباراة بطاقة حمراء في وجه ويسلي هوديت لاعب الشباب، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الرابع، بينما وصل الشباب إلى النقطة 31 بالمركز الثاني عشر.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 14, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 14, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 14, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 14, 2026