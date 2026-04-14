“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 9 مناطق
المحليات

“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 9 مناطق

صحيفة البلاد      27 / شوال / 1447 هـ      14 أبريل 2026

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الثلاثاء) على عدد من مناطق المملكة.

واوضح المركز أن مناطق الامطار تتضمن أجزاء من الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من حائل والقصيم مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

