“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الثلاثاء) على عدد من مناطق المملكة.

واوضح المركز أن مناطق الامطار تتضمن أجزاء من الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من حائل والقصيم مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة.