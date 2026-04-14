اعتداءات إسرائيلية على الأقصى.. اعتقالات بالضفة وشهداء في غزة

البلاد (غزة)

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً أمنياً متواصلاً، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة، وسط تدهور متزايد في الأوضاع الميدانية والإنسانية.

في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة شملت منازل وأحياء في مناطق متفرقة، تركزت في مدن القدس ورام الله ونابلس، ضمن حملة مداهمات مستمرة تشهدها المنطقة منذ فترة. وأفادت تقارير ميدانية بأن بعض هذه العمليات رافقها إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي حادثة منفصلة، أصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق في قرية أم الخير بمدينة الخليل، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مجموعة من الطلبة، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة وأدى إلى تدخلات إسعافية ميدانية.

أما في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، في ظل استمرار ما وصف بأنه خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتزامن ذلك مع استمرار عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع، ما يزيد من حدة التوتر الأمني ويعمّق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيوداً عسكرية على مداخل وأبواب المسجد، ما أعاق وصول المصلين والزوار إلى باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصاعد التوتر في المدينة المقدسة، حيث تتكرر الاعتداءات والإجراءات الأمنية المشددة.

كما شهدت محيطات القدس إصابات إضافية، حيث أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة جنوب المدينة، في ظل استمرار المواجهات والاشتباكات المتفرقة.