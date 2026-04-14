المحليات

استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلاد      27 / شوال / 1447 هـ      14 أبريل 2026

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة.
وأكد سموّه خلال اللقاء، أن توجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- تحرص على تهيئة كافة السبل، وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.
واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ حول خطط واستعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام، وجاهزية المرافق في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن.
واطّلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على منظومة الخدمات الرقمية الداعمة لتيسير رحلة الحاج، إلى جانب الخدمات اللوجستية، وجهود تطوير البنية التحتية، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

