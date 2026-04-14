إطلاق المرحلة الثانية من التقويم المدرسي”الذاتي” 2026

البلاد (جدة)

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتكامل مع وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق المرحلة الثانية من التقويم المدرسي، والبدء في (التقويم الذاتي للمدارس) لعام 2026م، لتمكين المدارس من قياس وتحسين أدائها وفق بيانات ومؤشرات دقيقة لجودة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 24 ألف مدرسة تُطبق التقويم الذاتي سنويًا، مبينة أن التقويم الذاتي يعمل على ترسيخ ثقافة التقويم المدرسي والتطوير المستمر، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، إضافة إلى رفع الجاهزية للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.

وأبانت أن عمليات التقويم المدرسي تتم عبر منصة تميز الرقمية، بما يحقق تطبيق أدوات التقويم المدرسي وفق إجراءات موضوعية مقننة ومؤتمتة، والتكامل المباشر مع مصادر البيانات (نظام نور – الرخص المهنية)، وإتاحة تقارير أداء ولوحات بيانات تفاعلية لأصحاب المصلحة.