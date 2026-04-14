أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب وزير الإعلام ويشهد توقيع مذكرات تعاون

البلاد (عرعر)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، نائب وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، والوفد المرافق له.
ونقل نائب وزير الإعلام في مستهل لقائه بسمو أمير المنطقة تحيات معالي وزير الإعلام.
وشهد سموه خلال اللقاء توقيع عددٍ من مذكرات التعاون والتفاهم بين وزارة الإعلام وإمارة منطقة الحدود الشمالية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وتشمل مذكرات التعاون مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية الإعلامية، إلى جانب إجراء الأبحاث والدراسات؛ بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم قطاع الإعلام.
كما اشتملت على مجالات البحث والابتكار، وتنمية الكفاءات الإعلامية، وتنفيذ البرامج المتخصصة، وإجراء الدراسات المرتبطة باحتياجات القطاع، بما يعزّز كفاءة الكوادر، ويرتقي بالممارسات المهنية.
واختُتمت مراسم التوقيع بإبرام مذكرة تعاون بين أكاديمية الإعلام السعودية وكل من إمارة المنطقة، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، تضمنت تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم خدمات استشارية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة.
كما اطّلع سموّه في قاعة الاجتماعات على العرض المرئي المُعدّ من وزارة الإعلام.
ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لقطاع الإعلام، وما يشهده من تطور متسارع، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في نقل المعرفة، وتعزيز الوعي، وإبراز المقومات التنموية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.
وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقيات في دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير القدرات الإعلامية، ورفع جودة المخرجات الإعلامية، بما يسهم في إبراز منجزات المنطقة وتعزيز حضورها الإعلامي.
تأتي الزيارة في إطار تعزيز التكامل بين وزارة الإعلام ومنطقة الحدود الشمالية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز الحضور الإعلامي للمنطقة على مستوى المملكة.
ورافق نائب وزير الإعلام في الزيارة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم وكيل وزارة الإعلام للإستراتيجية وتحقيق الرؤية المهندس ماجد بن عيضة الثقفي، ووكيل الوزارة المكلف لتطوير القطاع المهندسة إسراء بنت منصور عسيري، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية الرئيس التنفيذي المكلّف لأكاديمية الإعلام السعودية المهندس مشعل بن أحمد التويجري.