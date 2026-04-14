أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الدكتور طلال بن سلطان الرشيد، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به البيئة من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة –أيدها الله– من خلال إطلاق المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، منوهاً سموه على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات البيئية في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدم الرشيد لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز مبادرات الجمعية وبرامجها التوعوية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، ودورها في نشر ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، إضافةً إلى خططها المستقبلية التي تشمل تنفيذ حملات تطوعية وشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، كما استعرض حصول الجمعية على جائزة القطاع الثالث العربي للاستدامة ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تقديراً لجهودها في تنفيذ مبادرات نوعية مؤثرة في المجال البيئي، وما حققته من أثر إيجابي في تعزيز الوعي البيئي ودعم مفاهيم الاستدامة على المستوى العربي، وهو ما يعكس تميز أعمالها وتنامي دورها في هذا المجال.

ورفع الرشيد الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً أن توجيهات سموه تمثل دافعاً لمواصلة العمل وتطوير البرامج والمبادرات البيئية، بما يعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.