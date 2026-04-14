أكدت استمرار التعاون رغم التصعيد.. طهران: لم نفرض رسوماً على ناقلات الهند

نفت إيران فرض أي رسوم على ناقلات النفط الهندية العابرة لمضيق هرمز، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تعهّد بعرقلة السفن التي تدفع رسوماً لطهران، ضمن إجراءات التصعيد البحري الأخيرة.

وأكد السفير الإيراني لدى الهند، محمد فتح علي، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، أن ناقلات النفط الهندية لم تدفع أي رسوم مقابل عبورها المضيق، داعياً إلى التحقق من ذلك عبر الجهات الرسمية الهندية.

وأضاف أن العلاقات بين طهران ونيودلهي لا تزال”طيبة” رغم الظروف الراهنة، مشيراً إلى وجود مصالح مشتركة تربط البلدين، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت نفت فيه الحكومة الهندية مراراً دفع أي رسوم للسماح بمرور تسع ناقلات محملة بغاز البترول المسال عبر المضيق، منذ أن فرضت إيران قيوداً على العبور عقب اندلاع الحرب. كما أوضحت أن نحو 15 ناقلة ترفع العلم الهندي لا تزال عالقة في مياه الخليج.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة إلى الهند، إذ يمر عبره نحو نصف وارداتها من النفط الخام وغاز البترول المسال، ما يجعل أي توتر في المنطقة مصدر قلق مباشر لأمنها الطاقي.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على تعقيدات المشهد في الخليج، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع التصعيد العسكري، في وقت تسعى فيه أطراف دولية، مثل الهند، إلى تجنب الانخراط في الأزمة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.