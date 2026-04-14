أكدت أن وقف النار لا يزال قائماً.. باكستان: استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة

البلاد (إسلام أباد)

أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية الحثيثة الرامية إلى حل الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتسع فيه دائرة الوساطات الإقليمية والدولية لمحاولة احتواء الأزمة، ومنع انهيار وقف إطلاق النار الهش.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: إن وقف إطلاق النار ما يزال قائماً رغم التوترات المتصاعدة، مشيراً إلى أن “جهوداً مكثفة” تُبذل حالياً لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، وذلك عقب انتهاء جولة مفاوضات في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق.

وجاءت تصريحات شريف في وقت يزداد فيه القلق الدولي من احتمال انهيار التهدئة المؤقتة، التي جاءت بعد أكثر من ستة أسابيع من المواجهات التي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، معظمهم في إيران ولبنان، إلى جانب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع “أكسيوس” نقلاً عن مصادر إقليمية ومسؤولين أمريكيين بأن تركيا وباكستان ومصر تواصل جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، في محاولة لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض ومنع تصعيد جديد.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الوساطات تأتي وسط حالة من الجمود السياسي والعسكري، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وغياب أي مؤشرات واضحة على تمديد وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن ينتهي في 22 أبريل، دون إعلان رسمي من الطرفين بشأن مستقبله. وتعكس هذه التحركات المتزامنة اتساع رقعة الوساطات الإقليمية والدولية، في محاولة لاحتواء أزمة مرشحة للتصعيد، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي فشل الحلول السياسية إلى مزيد من المواجهات العسكرية في المنطقة.