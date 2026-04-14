أكاديمية الإعلام السعودية تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا في الحدود الشمالية

البلاد (عرعر)
أقامت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام اليوم، برنامجًا تدريبيًّا في نادي وزارة الداخلية بمنطقة الحدود الشمالية، والهادف إلى تأهيل الممارسين الإعلاميين وتدريبهم في مختلف مناطق المملكة.
وتضمّن البرنامج إقامة ورش عمل متخصصة في كل من مجاليْ “التخطيط الإعلامي، والظهور الإعلامي”.
وشهد البرنامج حضور نائب وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، إلى جانب عددٍ من قيادات وزارة الإعلام.
وشارك في البرنامج أكثر من (40) متدربًا ومتدربة من منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة والإعلامية بمنطقة الحدود الشمالية، حيث ركّز البرنامج على تنمية مهارات التخطيط الإعلامي، وبناء الإستراتيجيات الفاعلة، وتعزيز الظهور الإعلامي الاحترافي، إلى جانب إتقان صياغة الرسائل الإعلامية المؤثرة؛ مما أسهم في تمكين المشاركين من أدوات تطبيقية متقدمة، تعزّز جودة أدائهم الإعلامي، وترفع من مستوى تأثيره وانتشاره.
واختُتم البرنامج بتسليم المشاركين شهادات معتمدة من أكاديمية الإعلام السعودية.
وتُعد أكاديمية الإعلام السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام، وقد حصلت على ترخيص تدريب مهني من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقدم التدريب في مجالات الإعلام، لدعم الممارسين والمهتمين وتمكينهم في القطاع، عبر تقديم برامج نوعية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، باعتمادات محليّة وعالميّة.