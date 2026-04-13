يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل

البلاد (الرياض)

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية، كتاب “الأمير سعود الفيصل”- رحمه الله- الذي أصدرته مؤسسة التراث غير الربحية، وذلك في قصر الملك فيصل بمدينة الرياض، بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد، أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، إلى جانب أسرة الأمير الراحل وعدد من أصدقائه المقربين، وذلك في حفل نُظم بالتعاون بين مؤسسة التراث غير الربحية، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، وتعد هذه المناسبة أول حفل يُقام في قصر الملك فيصل في المعذر، بعد ترميمه وتأهيله؛ ليكون متحفًا يوثق إرث الملك فيصل ومسيرته.

وفي تصريح للأمير سلطان بن سلمان بهذه المناسبة، أكد أن هذا الكتاب الموثق بالصور يأتي مبادرة وفاء لمسيرة إنسان ومسؤول؛ خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ خلال مراحل مفصلية من تاريخ المملكة، مسخرًا قدراته لخدمة قيادتها ومواطنيها، والخير الذي قامت عليه هذه البلاد، واستمرت ترعاه في العالم، وتنتهجه حتى بات- رحمه الله- رائدًا لمدرسة تقوم على الأخلاق والقيم ونكران الذات، وتغييب الطموح لأي مجد شخصي غير رفعة بلاده وسيادة الحق والعدل في العالم؛ حتى بات يعرف في العالم بحضوره وحكمته وصدق قراءاته، واستحضاره ما يجب أن يكون عليه وزير خارجية دولة ذات ثقل ومكانة؛ مثل المملكة العربية السعودية.

وأشار سمّوه إلى أن الكتاب يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات الكبرى والأعمال المؤثرة، ضمن تسلسل تاريخي؛ يستعرض أبرز محطات حياة الأمير سعود الفيصل منذ مولده في عهد جده المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- مرورًا بعصور الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله- رحمهم الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- كما يزخر الكتاب بمجموعة من الصور، التي توثق لتنوع اهتمامات الأمير سعود وعمق ثقافته وتحضره من خلال اهتمامه بقضايا التراث والبيئة مع العلوم والفنون والرياضة.