وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الكوري يناقشان مستجدات الأوضاع

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، أمس (الأحد)، رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.