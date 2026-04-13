وزير الثقافة يزور متحف إندونيسيا الوطني في العاصمة جاكرتا

البلاد (جاكرتا)
زار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، متحف إندونيسيا الوطني، يرافقه وزير الثقافة الإندونيسي الدكتور فضلي زون، حيث كان في استقبالهما رئيسة وكالة التراث الإندونيسية إنديرا إستيانتي نور جادين.
ويعدُّ المتحف الذي تُشرف عليه وكالة التراث الإندونيسية متحفًا أثريًا وتاريخيًا وأنثولوجيًا وجغرافيًا، ويقع في وسط مدينة جاكرتا، ويُعرف شعبيًا باسم متحف الفيل، نسبة إلى تمثال الفيل الموجود في فنائه الأمامي، وتغطي مجموعاته الواسعة كامل الأراضي الإندونيسية ومعظم تاريخها.
وتأسس المتحف في عام 1868م، وهو أكبر متاحف إندونيسيا وأقدمها، ويعد من أبرزها في البلد وفي جنوب شرق آسيا، ويضم نحو 160 ألف قطعة أثرية، تتنوع بين قطع ما قبل التاريخ، وعلم الآثار، وعلم العملات، والسيراميك، والتاريخ، والجغرافيا، ويحتوي على مجموعاتٍ شاملة من تماثيل حجرية، ومجموعات واسعة من السيراميك الآسيوي، ويضم قطعًا أثرية وفنية تعود إلى مختلف الحضارات والثقافات التي مرت على البلاد، ومنها الحضارة الإسلامية.
رافق سمو وزير الثقافة خلال الزيارة مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.