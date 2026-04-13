مدربا شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور الإيراني يؤكدان جاهزيتهما لمواجهة الغد

أكد مدربا فريق شباب الأهلي الإماراتي باولو سوزا، وفريق تراكتور الإيراني محمد علي ربيعي، جاهزية فريقيهما لمواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة غدًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
وأوضح سوزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن فريقه يدخل المواجهة بتركيز عالٍ في ظل بلوغ الأدوار الإقصائية، مبيّنًا أن الفريق يتمتع بالتنظيم والقدرات الفنية، ويتطلع لتقديم مستوى قوي، مع العمل على خلق الفرص لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى قوة فريق تراكتور من الناحية البدنية، واستحضار نتيجة مواجهتهما السابقة في دور المجموعات التي انتهت بالتعادل.
وأشار إلى تأثر الفريق بعدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين نتيجة تداخل البطولات وقصر فترات الاستشفاء، مؤكدًا السعي لتحقيق الفوز مع التركيز الذهني والبدني الكامل على البطولة الآسيوية.
من جانبه، أوضح لاعب شباب الأهلي عيد النعيمي أن مباريات خروج المغلوب تمنح دافعًا مضاعفًا للتركيز، مبيّنًا أن الفريق سيدخل المواجهة بروح عالية ورغبة في مواصلة المشوار، مع الثقة بإمكانات زملائه، مشيرًا إلى معرفتهم بمستوى المنافس بعد مواجهته سابقًا.
في المقابل، أكد ربيعي صعوبة المواجهة بعد متابعة فريق شباب الأهلي، مبيّنًا أنه فريق قوي ويضم عناصر مميزة، الأمر الذي يزيد التحدي، مشيرًا إلى معرفة فريقه بأسلوب لعب المنافس رغم تعقيد وضع فريقه في الفترة الأخيرة.
وأوضح امتلاك فريقه عناصر مميزة تضم عددًا من اللاعبين الدوليين وحارسين على مستوى عالٍ، معربًا عن تطلعه لتقديم مستوى قوي يعكس طموح الفريق في بلوغ النهائي.
بدوره، أشار لاعب تراكتور علي رضا إلى خوض الفريق حصة تدريبية سابقة وأخرى تحضيرية أخيرة قبل اللقاء، مبيّنًا مواجهة الفريق لعدد من الصعوبات خلال الفترة الماضية، مع انتظار اكتمال صفوفه بانضمام بقية اللاعبين، مؤكدًا العزم على تقديم أقصى الجهود لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.