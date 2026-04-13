مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم

البلاد (الرياض)

نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حلقة نقاش، بعنوان: (إطار الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، وآفاق التطوير والتفعيل)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالصم وضعاف السمع ورعايتهم، وجمع من المؤسسات المسؤولة عن هذه الفئة؛ ضمن جهود المجمع في تعزيز شمولية اللغة العربية، وتمكين الوصول اللغوي إلى الفئات المختلفة في المجتمع.

وأكّد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المجمع يولي اهتمامًا خاصًّا بتوسيع نطاق الاستفادة من اللغة العربية، وتمكين حضورها في السياقات المجتمعية المختلفة؛ امتثالًا لمتطلبات تفعيل العمل بالسياسة الوطنية للغة العربية، الصادرة عن مجلس الوزراء، مثمّنًا في الوقت ذاته ما يحظى به المجمع من دعم متواصل وعناية كريمة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، الذي يشكّل ركيزةً رئيسةً في تعزيز أعمال المجمع، وتوسيع نطاق مبادراته، بما في ذلك دعم الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تيسير الوصول إلى المحتوى اللغوي والمعرفي، وتطوير الممارسات اللغوية الشاملة التي تُراعي احتياجات جميع الفئات. وهدفت الحلقة إلى إطلاق إطار الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، ومسوغات بنائه، ودعم إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المعنيَّة بحقوقهم، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنيَّة بشؤون الصم وضعاف السمع في العمل على الحقوق اللغوية لهم، وتقديم دراسات علمية متعلقة بها، وتعزيز الشراكات البحثية والمؤسسية؛ لتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتمكين اللغوي.

وتضمّنت الحلقة عددًا من المحاور العلمية والنقاشية، من أبرزها: مناقشة مواد إطار الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، واستعراض أهم الجهود المعنيَّة بحقوقهم اللغوية لدى المؤسسات، إضافةً إلى عرض الدراسات العلمية والأنظمة المحلية والدولية التي اهتمت بتلك الحقوق.

وأسفرت حلقة النقاش عن عددٍ من التوصيات، منها: العمل على تفعيل الإرشادات الواردة في إطار الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، ودعم الشراكات والبحوث العلمية المختصة بالحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع؛ لتطوير منظومة الحقوق اللغوية وتوسيع أثرها، إضافةً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لتيسير الوصول إلى المحتوى العربي للصم وضعاف السمع، والتوصية ببناء سياسة وطنية للحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع.