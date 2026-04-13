طرح حقوق تسمية 5 محطات رئيسية بـ”قطار الرياض”

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الاثنين)، طرح مزايدة استثمارية لاستثمار حقوق تسمية 5 محطات رئيسة ضمن مشروع قطار الرياض، هي: المروج، والنزهة، وحي الملك فهد 1، والربيع، وحي جرير.

وأوضحت الهيئة أن الطرح في المجموعة الأولى سيبدأ بـ5 محطات وهي: المروج، وحي الملك فهد 1، والنزهة، والربيع، وحي جرير، وذلك بعقود تمتدُّ لفترات زمنية طويلة لعشر سنوات، داعية المستثمرين من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي للمشاركة، وفق ضوابط ومعايير دقيقة تتماشى مع كبرى مشاريع النقل العام الدولية.

وأبانت أنها بدأت في استقبال عروض الشركات الراغبة من خلال منصَّة “فرص”، في المدَّة من الأربعاء 20 شوال 1447هـ الموافق 8 أبريل 2026م حتى الأحد 23 ذي القعدة 1447هـ 10 مايو 2026م، ليتم بعدها دراسة الطلبات، وإعلان الشركات الفائزة، وترسية العقود عليها.

تأتي هذه الخطوة امتدادًا للمرحلة السابقة التي شهدت ترسية مزايدة تخصيص حقوق تسمية سبع محطات على عددٍ من الكيانات الاقتصادية الكبرى، وفق ضوابط ومعايير محدَّدة؛ بما يحقق عوائد مالية مجزية يُعاد استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته التشغيلية، وخفض تكاليفه، إلى جانب تقديم خدمات حديثة لمستخدميه ‏بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة ‏الحياة في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها، وزيادة قدراتها التنافسية، ‏وتحسين بيئة الاستثمار فيها؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.‏

ويمنح مشروع الاستثمار في حقوق تسمية محطات القطار لشركات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والعلامات التجارية فرصة مميَّزة لتعزيز حضورها، وترسيخ الهوية التسويقية ضمن أكبر مشروع نقل عام في المنطقة. ويشمل ذلك الاستفادة من مجموعة من المزايا الإعلانية، مثل: اللوحات الإرشادية، ومنصَّات المصاعد والسلالم، وبوابات التذاكر، في مواقع تمتاز بكثافة سكانية وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع.