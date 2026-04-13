شباب الأهلي الإماراتي يلتقي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة

البلاد (جدة)
يلتقي فريق شباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة غدًا، نظيره تراكتور الإيراني، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وكان تراكتور قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثالث ضمن منطقة الغرب بعد أداء لافت، في حين حلّ شباب الأهلي في المركز السادس.
ويدخل تراكتور المواجهة بعزيمة كبيرة لمواصلة مشواره، بعدما جمع 17 نقطة من ثماني مباريات في مرحلة الدوري، حيث قدم مستويات متوازنة عكست قوة الفريق واستقراره الفني.
ويدخل تراكتور المواجهة بعزيمة كبيرة لمواصلة مشواره، بعدما جمع 17 نقطة من ثماني مباريات في مرحلة الدوري، حيث قدم مستويات متوازنة عكست قوة الفريق واستقراره الفني.
ولم يتعرض الفريق الإيراني سوى لخسارة واحدة فقط، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في الأدوار الإقصائية، والسعي نحو تحقيق نتيجة تمنحه بطاقة التأهل.
وفي المقابل، يطمح شباب الأهلي إلى استعادة توازنه والظهور بصورة مميزة في هذه المرحلة الحاسمة، مستفيدًا من معرفته بالمنافس بعد مواجهتهما السابقة التي انتهت بالتعادل، وهو ما يعزز من جاهزيته الفنية للتعامل مع مجريات اللقاء.
وتشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى تقارب المستوى، حيث لم يخسر شباب الأهلي في مباراتين من أصل ثلاث مواجهات أمام تراكتور، إلا أنه يسعى إلى تحقيق أول انتصار له على الفريق الإيراني، خاصة في ظل أهمية المباراة بنظام خروج المغلوب.
ويأمل الفريق الإماراتي في تجاوز نتائجه الأخيرة في البطولة، والتركيز على تقديم أداء قوي يعزز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، في ظل امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات.
وكان تراكتور قد حصد المركز الثالث في منطقة الغرب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، محققًا خمسة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، في حين جمع شباب الأهلي 11 نقطة من ثماني مباريات، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل ثلاث خسائر، ما يعكس تقاربًا نسبيًا في مستوى الفريقين قبل هذه المواجهة المرتقبة.