تدريبات الهلال.. تعافي كنو والدوسري.. وكوليبالي تحت المتابعة
تدريبات الهلال.. تعافي كنو والدوسري.. وكوليبالي تحت المتابعة

صحيفة البلاد 26 / شوال / 1447 هـ      13 أبريل 2026

البلاد (جدة)

أعلن نادي الهلال عن مشاركة الثنائي محمد كنو وناصر الدوسري في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم قبل مواجهة السد القطري غدًا، الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن طبيعة إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، مشيرًا إلى أن الفحوصات التي خضع لها أوضحت وجود تجمع دموي في موضع الكدمة التي تعرض لها في مران أمس.

وأشار الهلال إلى أن كوليبالي خضع لجلسة علاجية مساء أمس، على أن ينضم إلى بعثة الفريق خلال الساعات القادمة وسط متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

ويسعى فريق الهلال إلى حجز مقعده في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يواجه نظيره السد غدًا الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

