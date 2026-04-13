برعاية وزير التعليم.. انطلاق بطولة ذوي الإعاقة (كرة الهدف وألعاب القوى) للجامعات بجازان

البلاد (جازان)

تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2026م بطولة ذوي الإعاقة (كرة الهدف وألعاب القوى) لطلاب الجامعات، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، وتستضيفها جامعة جازان، وذلك على ملاعب المدينة الرياضية بجازان، بمشاركة اكثر من 200 طالب من طلاب الجامعات السعودية من ذوي الإعاقة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية الجامعية، واكتشاف المواهب، وتهيئة بيئة تنافسية تسهم في تطوير قدراتهم البدنية والمهارية، إلى جانب ترسيخ قيم العزيمة والإصرار.

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور خالد المزيني، أن هذه البطولة تأتي ضمن برامج الاتحاد النوعية التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله– بدعم وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن دعم معالي وزير التعليم أسهم في تعزيز مسيرة الرياضة الجامعية وتوسيع نطاق المشاركة فيها. وأضاف أن الاتحاد يواصل تطوير هذه البطولات بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز حضور المملكة في المحافل الرياضية.

من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب بـ جامعة جازان أن استضافة الجامعة للبطولة تأتي امتدادًا لدورها في دعم الأنشطة الطلابية الشاملة، مؤكدًا اكتمال جاهزية المرافق والتجهيزات في المدينة الرياضية بجازان لاستقبال المشاركين وتوفير بيئة رياضية متكاملة تلبي احتياجاتهم، معربًا عن فخره باستضافة هذا الحدث الذي يجسد معاني التمكين والاندماج.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية في رياضتي كرة الهدف وألعاب القوى، وسط حضور ودعم مؤسسي يعزز من نجاح الحدث، ويؤكد أهمية الرياضة كأداة فاعلة للدمج المجتمعي وتحقيق التميز.